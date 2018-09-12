Гендиректор авиакомпании «Россия» покинул пост

Совет директоров АО «Авиакомпания «Россия» принял решение о прекращении полномочий генерального директора авиакомпании Дмитрия Сапрыкина, контракт которого истекает в ноябре 2018 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика.

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Авиакомпания «Россия» избран заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский.

Дмитрий Сапрыкин возглавил авиакомпанию «Россия» в ноябре 2015 года, когда перед менеджментом Группы «Аэрофлот» была поставлена задача интеграции под брендом «Россия» ряда региональных перевозчиков, входящих в Группу.

«Главными достоинствами управленческой команды авиакомпании «Россия» считаю молодость, современность и высокий профессионализм, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Дмитрий Сапрыкин не только сочетает эти качества в себе, но и смог создать эффективный, творческий, инновационный коллектив, способный решать задачи высокой сложности. У меня нет сомнений в том, что менеджер такого класса найдет применение своим силам на любом направлении бизнеса, которое сочтет для себя наиболее привлекательным».