Как молодые рекламщики Wordshop решили проблему Гринпис





В рамках 26-го Международного фестиваля рекламы Red Apple в середине февраля прошла «Битва рекламных школ». В этом году студентам ИКРА, MADS, «Ферма» и Wordshop предложили разработать рекламную кампанию для Гринпис. Победила команда Wordshop. Студенты представили, что будет, если с карты исчезнет озеро Байкал. Возможно, вы этого даже не заметите.

В этом году соревновались студенты креативных школ ИКРА, MADS, «Ферма» и Wordshop. Участники получили бриф от Гринпис, легендарной международной природоохранной организации. Несмотря на серьезные цели и проекты организации, многие все еще считают, что Гринпис - это только протесты. С помощью молодых креативщиков в Гринпис решили доказать, что это не так. Цель проектов - поменять представление о компании и привлечь новых волонтеров, активных городских жителей, которые с надеждой смотрят в будущее.

Победила креативная идея студентов Wordshop. В команду вошло шесть человек: один стратег, два копирайтера и три арт-директора. Участники рассказали Sostav, как работали над проектом, что представили на фестивале и в чем, на их взгляд, специфика работы с некоммерческими организациями.

Идея

Анна Зиганшина, капитан команды Wordshop, копирайтер Cheil Russia

Мы предложили совместный PR проект с Google Maps: убрать озеро Байкал с карты России и ждать, сколько времени пройдет, пока первый человек это заметит и напишет об этом в соцсетях.



В комментарии в его пост приходит официальный аккаунт Google и сообщает, что экологическая обстановка озера настолько плачевна и что оно скоро исчезнет с лица Земли, поэтому они решили не ждать и сразу удалили его с карт. СМИ подхватывают эту новость и распространяют ее вместе со ссылкой на спецпроект.





Таким образом, весь траффик мы направляем на страницу с исчезнувшим озером, откуда пользователь может перейти в режим обычного просмотра карт или на сайт Гринпис. Там, на странице о 25-летии, мы рассказываем о том, что Байкал – это далеко не единственная победа Гринпис, и предлагаем поддержать движении через пожертвование или регистрацию на сайте.



Выбор компании Google не случаен, рассказывают в команде. Google входит в ТОП-3 самых экологичных компаний по версии Гринпис. Неизвестно, будет ли Гринпис реализовывать предложенную студентами идею, но авторы верят, что она этого заслуживает.

Ссылка на всю работу

Как считает Максим Полецкий, арт-директор проекта, жюри оценили не только саму идею, но и ее презентацию. Студенты Wordshop показали слайд с картой России без Байкала, и молча встали рядом. Ни один человек в зале не заметил подвоха.

Артем Брыскин, арт-директор



Если мы говорим о фестивальных брифах, я бы не стал делить проекты на коммерческие и некоммерческие, так как цели будут одинаковы: кроме эффективности нужно удивить публику, жюри, сделать что-то действительно нестандартное. Вне фестиваля и сам подход к работе и финальная идея были бы совсем другими.



Главный минус при работе с некоммерческими организациями в практически отсутствующем бюджете, что сразу загоняет в узкие рамки. Второй минус - чаще НКО достаточно консервативны: они не могут себе позволить рисковать бюджетом и предпочитают идти по уже известному пути.



Однако члены команды отмечают, что при работе с некоммерческими организациями есть несомненный плюс – благородная цель. Приято осознавать, что хоть немного делаешь мир лучше, признаются студенты.