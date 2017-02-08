Они собираются разрабатывать и внедрять инновационные ИТ-технологии



Depositphotos

«Газпром нефть» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития и промышленного интернета. Они планируют совместно разрабатывать и внедрять инновационные ИТ-технологий. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Ключевым направлением станут исследовательские и прикладные проектов в сфере промышленного интернета. (Промышленный интернет – это концепция, подразумевающая подключение к интернету любых небытовых устройств. Например, датчиков и интеллектуальных систем, которые будут объединять машины, агрегаты, электростанции, локомотивы или самолеты)

Сейчас «Ростелеком» и «Газпром нефть» занимаются созданием платформы для промышленного интернета, которая может быть адаптирована под действующие и перспективные бизнес-процессы. Кроме того, планируются совместные работы по мониторингу трендов в области инноваций, обмену информацией и научно-техническому сотрудничеству.

«Внедрение промышленного интернета – на сегодняшний день одна из важнейших тенденций, которая уже в ближайшие годы затронет практически все отрасли. Технологии IIoT имеют огромный потенциал в нефтегазовой отрасли и позволят повысить эффективность и безопасность производственных процессов, прогнозировать необходимые мероприятия. «Ростелеком», со своей стороны, выступая уже не один год надежным бизнес-партнером для крупных клиентов, готов внести свой вклад в достижение новых стратегических задач «Газпром нефти», – заявила старший вице-президент «Ростелекома» Мария Флорентьева

Сотрудничество двух компаний направлено на кооперацию в области создания и внедрения промышленного интернета в России.