В 2016 году расходы крупнейшего российского медиахолдинга росли значительно быстрее его выручки



Ф ото: официальный сайт "Газпром-медиа"

Темпы роста рекламных доходов холдинга «Газпром-медиа», которые составляют основную часть его консолидированной выручки, в прошлом году оказались ниже рыночных. Отстающий рост доходов и увеличение затрат компании на 28% за год привели к 10-кратному росту её убытка. Положение компании будет спасать её акционер – Газпромбанк, который в феврале 2017 года принял решил докапитализировать медиахолдинг на 27,2 млрд рублей.

Консолидированная выручка холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ) в 2016 году увеличилась на 11,7%, до 82,2 млрд рублей, сообщила компания. Из годового финансового отчета акционера ГПМ – Газпромбанка также следует, что медиахолдинг завершил прошлый год с убытком 28,3 млрд рублей. За год убыток увеличился более чем в 10 раз – в 2015 году он составлял 2,6 млрд рублей.

«Чистый убыток обусловлен неденежными списаниями, в частности, обесценением гудвила в телевизионном и кинобизнесе и созданием резервов под обесценение инвестиций. Списание является «бумажным» и не оказывает влияние на денежный поток компании» - настаивают в холдинге.

Основную часть выручки «Газпром-медиа» по-прежнему составляют доходы от рекламы. За год они выросли на 6%, до 60,8 млрд рублей. Это гораздо медленнее всего рекламного рынка Росиии, который вырос в 2016 году на 11%, до 360 млрд рублей.

В сообщении ГПМ сказано, что основной вклад в его консолидированную выручку вносит сегмент «ГПМ Развлекательное ТВ» (объединяет телеканалы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4 и 2x2). При этом, за весь прошлый год доходы холдинга от телерекламы выросли на 12%, утверждают в его пресс-службе. Абсолютные показатели выручки от продаж рекламы на телевидении, радио, в прессе и интернете, а также по отдельным направлениям бизнеса в «Газпром-медиа» не раскрывают.

В прошлом году объем телерекламы в стране, по данным АКАР, вырос на 10%, до 150,8 млрд рублей. Рекламные доходы эфирных телеканалов увеличились на 9%, до 146,9 млрд рублей. Наиболее активно они росли на федеральном уровне – на 10%, в регионах бюджеты выросли на 8%. Доля федерального эфирного ТВ в прошлом году составила 76%, регионального – 21%.

«Положительное влияние на рост выручки сегмента развлекательного телевидения оказали рост аудиторных долей ТВ-3 и «Пятница!», успешный запуск ТНТ4 и увеличение доходов от региональной рекламы» - говорится в сообщении «Газпром-медиа».

По данным Mediascope, аудиторные доли принадлежащих ГПМ телеканалов, за исключением ТВ-3 и «Пятницы», в 2016 году сократились: доля НТВ снизилась с 10,1 до 9,3%, ТНТ – с 6,6 до 6%, «Матч ТВ» - с 2,3, до 1,8%, «2х2» - с 0,7 до 0,5%. В то же время, доля ТВ-3 увеличилась с 2,8 до 2,9%, «Пятницы!» - с 1,4 до 1,5%. Канал ТНТ4 был запущен только в январе 2016 года. Его среднемесячный охват превысил 17,8 млн человек (почти 26% от всей аудитории российских телезрителей), а доля составила 0,7%.

Доходы «Газпром-медиа» от радиорекламы (сегмент ГПМ Радио) в 2016 году росли быстрее рынка – на 11%. Общие рекламные бюджеты российского радио в прошлом году выросли на 6%, до 15,1 млрд рублей, о чем свидетельствуют данные АКАР.

Доля нерекламных доходов в общей выручке крупнейшего в России медиахолдинга в прошлом году достигла 26%, в 2015 году она была меньше – 22%. За год нерекламные доходы ГПМ выросли на 31%, до 21,3 млрд рублей. В них компания включает доходы от продаж прав на аудио-визуальные произведения (кинопрокат дистрибутора «Централ Партнершип», распространение тематических телеканалов «Ред Медиа» и продажа контента каналов), доходы от услуг трансляций (спутниковый оператор «НТВ-Плюс», телеканалы «Матч ТВ» и ТНТ) и доходы от издательской деятельности.

Выручка от продажи прав и телерадиовещания возросла на 40% и 10%, до 8,8 и 6,2 млрд рублей соответственно. Доходы от издательской деятельности, наоборот, сократились на 7%, до 974 млн рублей.

В феврале 2017 года собрание акционеров АО «ГПМХ» приняло решение увеличить уставный капитал медиахолдинга путём допразмещения 340 млрд обыкновенных акций стоимостью 0,08 рублей за акцию, указано в отчете Газпромбанка. Общий размер докапитализации компании составил 27,2 млрд рублей. В «Газпром-медиа» не смогли прокомментировать Sostav увеличение уставного капитала. «Мы пока ничего не можем добавить к тому, что сказано в отчетности банка», - ответили в пресс-службе холдинга.