Вместо неё этим займется «ТКС Медиа»

Группа Gallery досрочно прекратила размещать рекламу на 7,7 тыс. остановках общественного транспорта, принадлежащих «Мосгортрансу». Теперь рекламным оператором станет «ТКС Медиа», сообщает РБК со ссылкой на клиентов группы.

Gallery могла размещать рекламу на остановках транспорта в Москве до 2024 года. Аукцион, в котором компания получила это право, состоялся только с шестой попытки: дата переносилась с ноября 2012 года, поскольку в торгах никто не хотел участвовать. Весной 2013-го заявку подала Gallery, а ее соперником на торгах оказалась малоизвестная «Медиа Мастерская», связанная с бывшими сотрудниками Gallery и предложившая за три лота 1,216 млрд руб.

По условиям контрактов, Gallery стала отвечать за внешний облик и техническое состояние остановочных павильонов. В прошлом году группа продлила истекшие в этом апреле контракты, несмотря на то, что в прошлом марте «Мосгортранс» через суд взыскал с Gallery 2,4 млн руб. штрафов за «ненадлежащее санитарно-техническое состояние» своих остановок.

Информацию о смене работающего с объектами «Мосгортранса» рекламного оператора подтвердил и сотрудник «ТКС Медиа». Он уточнил, что были переоформлены контракты с «Мосгортрансом». Компания сама занимается техническим обслуживанием павильонов, за счет чего рассчитывает снизить издержки и получать прибыль. Пресс-служба «Мосгортранса» сообщила, что входящее в группу Gallery ООО «Гэллэри Сервис» переуступило свое право третьей стороне, что соответствует условиям заключенного соглашения.