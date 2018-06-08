Проморолик о наушниках на самом деле посвящен ЧМ-2018 и вере в мечту

Как снять рекламу про наушники, когда у тебя под рукой отличный инфоповод в виде ЧМ-2018 в России и крутой режиссер Гай Ричи? Ответ один — сделать это красиво!

Наушники бренда Beats by Dre в этом короткометражном шедевре проходят ненавязчивым лейтмотивом, а главный акцент — на мальчике по имени Андрей. По сюжету будущий футболист, играя во дворе, случайно попадает мячом в гопника, в результате чего на белоснежный балахон хулигана проливается розовый смуззи (только Гай Ричи мог нарисовать такую картинку: краснодарский гопник в белом пьет напиток хипстеров).

Какова дальнейшая судьба промахнувшегося Андрея, пока неясно, ведь на экране один за одним начинают появляться звезды футбола и рассказывать свои истории успеха. Харри Кейн, Неймар, Месут Озил, Бенжамен Менди и нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов -все они как бы подталкивают мальчика на рещающий удар, на судьбоносный шаг. Остальное досмотрите сами.

Гай Ричи назвал все это «дерзким микстейпом»: картина состоит из intro, нескольких треков-историй и outro, что логично, ведь это прежде всего реклама наушников.

В съёмках также приняли участие теннисистка Серена Уильямс и футболисты Тьерри Анри, Давид де Хеа, Рауль Хименес, Эден Азар и Патрис Эвра.