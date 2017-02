Интернет-гигант пожаловался на Виталия Попова



Фото: depositphotos.com

На первый взгляд адреса сайтов Google.com и lifehacker.com могут показаться ничем не примечательными. Однако в их URL в адресной строке браузера присутствуют символы другие символы букв g и k, чье написание не похоже на стандартное. Это символы Unicode 0262 и Unicode 138, которые использовал владелец вышеупомянутых сайтов — Виталий Попов.

Специалисты уже давно обратили внимание на подозрительную активность, связанную с двумя доменами. Так, в ноябре 2016 года блог Analytics Edge сообщил о необычном спаме. Владельцы сайтов, подключенных к Google Analytics, заметили в источниках трафика secret.Google.co m и lifehacker.com. Рядом с ними оказались призывы скопировать URL и голосовать за Трампа — Vote for Trump! Позже информацию подтвердили крупные интернет-издания вроде The Next Web.

Фокус, который проделал Попов, не нов. Международная организация ICANN уже несколько лет регистрирует интернационализо ванные доменные имена (IDN), которые содержат символы национальных алфавитов.

Если пользователь перейдет по адресу "двойника" Google.com, то его перенаправят на сайт с адресом из нескольких десятков слов, заканчивающимся ilovevitaly.com. Некоторое время назад там висело приветствие от Виталия Попова «из России с любовью» и поздравление американцев с победой Трампа. Теперь там говорится, что проект не связан с какой-либо корпорацией, а СМИ распространяют бездоказательную ложь.

При этом посетителям предлагается установить расширение для браузера Firefox под названием Google Killer. Разработчик преподносит его как инструмент для легкого поиска на различных интернет-ресурса х: торрентах, магазинах, картах, сервисах для бронирования и т.д.

Судя по отзывам, расширение далеко не безобидно. Пользователи пишут, что оно рассылает реферальный спам, который отражается в Google Analytics и негативно сказывается на позициях сайтов-«жертв». Активность такого спам-бота может привести к санкциям со стороны поисковых систем.

Связаться с русским спамером удалось изданию Vice Motherboard. В письме Попов признался, что ему нравится Трамп и Россия. По его словам, подготовка началась в апреле, а волна реферального спама была запущена за три дня до начала президентских выборов.

Однако Поповым двигала не только любовь к Трампу, но и обида на Google: он хотел отомстить компании за блокировку аккаунта в Adsense. Впрочем, Попов не слишком и скрывается. Его контактный email указан в системе WHOIS, а в письме спамер заявляет, что стремится к деньгам, влиянию и славе.

У Попова уже нашлись первые враги. Майкл Ситвер, студент Чикагского университета и жертва спамера, решил ударить по его больному месту. Он «застолбил» адрес vitalypopov.com и настроил редирект на статью «кретин» (asshole) в Urban Dictionary. Ситвер готов исправить ситуацию и перенаправить пользователей хоть на сайт Дональда Трампа — при условии, что Попов прекратит спамить.

Другим врагом оказался интернет-гигант Google. В конце января он обратился в арбитражный форум (ADR Forum) и потребовал передать ему домен Google.com. В жалобе утверждается, что поддельный домен перебрасывает посетителей на лендинговую страницу с сомнительными всплывающими окнами. Одно из таких окон просит ввести логин и пароль от Windows. Проверка подтвердила, что сообщения не связаны с Microsoft Office, а их цель — распространять вредоносные программы и заставлять доверчивых пользователей делиться персональными данными.