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На первый взгляд адреса сайтов Google.com и lifehacker.com могут показаться ничем не примечательными. Однако в их URL в адресной строке браузера присутствуют символы другие символы букв g и k, чье написание не похоже на стандартное. Это символы Unicode 0262 и Unicode 138, которые использовал владелец вышеупомянутых сайтов — Виталий Попов.
Специалисты уже давно обратили внимание на подозрительную активность, связанную с двумя доменами. Так, в ноябре 2016 года блог Analytics Edge сообщил о необычном спаме. Владельцы сайтов, подключенных к Google Analytics, заметили в источниках трафика secret.Google.co
Фокус, который проделал Попов, не нов. Международная организация ICANN уже несколько лет регистрирует интернационализо
Если пользователь перейдет по адресу "двойника" Google.com, то его перенаправят на сайт с адресом из нескольких десятков слов, заканчивающимся ilovevitaly.com. Некоторое время назад там висело приветствие от Виталия Попова «из России с любовью» и поздравление американцев с победой Трампа. Теперь там говорится, что проект не связан с какой-либо корпорацией, а СМИ распространяют бездоказательную ложь.
При этом посетителям предлагается установить расширение для браузера Firefox под названием Google Killer. Разработчик преподносит его как инструмент для легкого поиска на различных интернет-ресурса
Судя по отзывам, расширение далеко не безобидно. Пользователи пишут, что оно рассылает реферальный спам, который отражается в Google Analytics и негативно сказывается на позициях сайтов-«жертв». Активность такого спам-бота может привести к санкциям со стороны поисковых систем.
Связаться с русским спамером удалось изданию Vice Motherboard. В письме Попов признался, что ему нравится Трамп и Россия. По его словам, подготовка началась в апреле, а волна реферального спама была запущена за три дня до начала президентских выборов.
Однако Поповым двигала не только любовь к Трампу, но и обида на Google: он хотел отомстить компании за блокировку аккаунта в Adsense. Впрочем, Попов не слишком и скрывается. Его контактный email указан в системе WHOIS, а в письме спамер заявляет, что стремится к деньгам, влиянию и славе.
У Попова уже нашлись первые враги. Майкл Ситвер, студент Чикагского университета и жертва спамера, решил ударить по его больному месту. Он «застолбил» адрес vitalypopov.com и настроил редирект на статью «кретин» (asshole) в Urban Dictionary. Ситвер готов исправить ситуацию и перенаправить пользователей хоть на сайт Дональда Трампа — при условии, что Попов прекратит спамить.
Другим врагом оказался интернет-гигант Google. В конце января он обратился в арбитражный форум (ADR Forum) и потребовал передать ему домен Google.com. В жалобе утверждается, что поддельный домен перебрасывает посетителей на лендинговую страницу с сомнительными всплывающими окнами. Одно из таких окон просит ввести логин и пароль от Windows. Проверка подтвердила, что сообщения не связаны с Microsoft Office, а их цель — распространять вредоносные программы и заставлять доверчивых пользователей делиться персональными данными.