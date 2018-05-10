Бренд ситуацию не комментирует

Популярный американский ритейлер одежды J. Crew выпустил мужскую футболку, надпись на которой гласит: «Я тоже феминист». Возмущение у пользователей сети вызвало в частности то, что данная модель представлена и в детской линейке.

Провокационная футболка является результатом коллаборации J. Crew и бренда Prinkshop, который позиционирует себя как голос общества, способный изменить мир через надписи на одежде.

Белая мужская футболка и розовая футболка для мальчиков с надписью I am a feminist too («Я тоже феминист») появились в коллекции магазина не так давно, но уже собрали более 17 тысяч лайков на официальной странице бренда в Instagram.

Не обошлось и без гневных комментариев в адрес ритейлера: пользователи вновь вступили в вечные споры о равенстве полов, политике государства и о привлечении к общественно-политическим вопросам детей.

Такие споры не стали новостью для обоих брендов. Так, ранее Prinkshop критиковали за феминизм на другой детской футболке с надписью You see a girl, I see the future («Ты видишь девочку, я вижу будущее»)

А J. Crew уже провоцировал подписчиков футболкой Love first («Прежде всего, любовь»), которую рекламируют двое мужчин.

По сообщениям зарубежных СМИ, J. Crew ситуацию не комментирует.