Музыкальные видеоролики появятся на ТВ и в digital

Агентство BBDO Moscow и «Пивоваренная компания «Балтика» разработали рекламную кампанию для бренда «Балтика 7 Безалкогольное» под слоганом «Футболеем всей страной!». Проект с участием знаменитостей, представляющих города-хозяева крупных спортивных событий этого лета, стартовал в середине апреля и завершится в начале июня 2018 года.

Задача для агентства: раскрыть ключевые ценности бренда «Балтика 7» — быть лучшим для российских потребителей за счет высокого качества и неизменного вкуса. В то же время, необходимо было подчеркнуть особую роль, которую играет марка этим летом: с одной стороны, она создает идеальную атмосферу для любой компании, а с другой — вдохновляет на достижения мирового уровня.

Реализовать эту концепцию команда проекта решила через идею «гостеприимству нет предела». Опираясь на нее, была разработана охватная рекламная кампания федерального уровня. Интегрированный проект состоит из телевизионного ролика, онлайн-рекламы, баннеров и digital-спецпроекта.

Павел Еранкевич, старший директор по развитию национальных и региональных брендов ООО «Пивоваренная компания «Балтика» На протяжении нескольких лет «Балтика» является партнером Российского футбольного союза и официальным спонсором сборной России по футболу. В 2018 году, который станет одним из важнейших в жизни футбольных фанатов всего мира, наша Компания, как и вся страна, будет сфокусирована на поддержке нашей сборной. В мире есть люди, которые ошибочно считают россиян замкнутыми, безэмоциональными и недружелюбными. Но на самом деле это не так: многие наши соотечественники называют главными национальными чертами доброту и гостеприимство. И, конечно, в этом году мы все вместе покажем болельщикам, что Россия — страна, которая всегда рада встретить гостей.

Видеоролики подчеркивают федеральный масштаб предстоящего события. Ключевое сообщение ролика «Мы — Россия, встретим гостей красиво!» вдохновляет проявить радушие, а упоминание разных городов России и их ценных локальных «фишек» помогает вовлечь в коммуникацию широкую российскую аудиторию и сделать рекламу более персонализированной. Так, например, Кержаков в своей части кампании заявлет: «Кто приедет в Питер, тот запоет, как здесь круто. Хоть в отель из-за мостов попадет лишь под утро».

Героями ролика стали жители разных городов России. В частности, популярные актеры Юлия Топольницкая и Александр Петров представляют Самару и Москву, знаменитый футболист Александр Кержаков — Санкт-Петербург, а легендарный российский рэпер Влади из группы Каста, который стал соавтором текстов для рекламной кампании, пригласил всех в свой родной город — Ростов-на-Дону.

В разработке коммуникации приняло участие агентство по работе с селебрити The Marketing Arm.

Также в рамках кампании стартовал digital-спецпроект. В нем участвуют актер, режиссер, ведущий и популярный блогер Сергей Мезенцев, а также футболист и спортивный комментатор Евгений Савин.

Команда BBDO Moscow Ни для кого не секрет, что вся страна сейчас находится в ожидании приезда гостей и больших событий, которые никогда не повторятся. Мы искали форматы, наиболее удачно отражающие те чувства радости, волнения и единения, которые ощущают наши соотечественники по мере приближения этого лета. Так появилась креативная идея о гостеприимстве, которая органично поддерживает ценности бренда «Балтика 7 Безалкогольное» и вдохновляет россиян раскрыть свои лучшие человеческие качества: сердечность, дружелюбность, чувство любви к своей стране и единения со всем миром.

Состав творческой группы:

Пивоваренная компания «Балтика» (клиент)

Руководитель группы по развитию бренда «Балтика» — Алина Кржевацкая

Бренд менеджер — Дарья Штеренберг

Специалист по продвижению бренда — Ольга Гончарова

BBDO Moscow (креатив)

Сергей Кожевников, Креативный директор

Ильдар Агапов, Руководитель творческой группы

Станислав Третьяков, Старший aрт-директор

Павел Ганин, Арт-директор

Сергей Егоров, Арт-директор

Сергей Воронин, Копирайтер

Александр Драбкин, Руководитель творческий группы по digital-технологиям

Юлия Кошкина, Директор отдела по работе с клиентами

Ксения Репина, Аккаунт-директор

Кира Попова, Старший менеджер по работе с клиентами

Михаил Чопоров, Директор по стратегическому планированию

Юлия Петрова, Старший продюсер

Павел Филипенко, Музыкальный продюсер

Action Film (продакшн)

Режиссер — Педро Пинто

Продюсер — Александра Шумова

The Marketing Arm (работа со звездами)

Татьяна Хмельницкая, Директор по работе с селебрити

Екатерина Уткина, Cтарший менеджер по работе с селебрити

Ольга Быкова, Менеджер по работе с селебрити