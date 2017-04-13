Бизнесмен подал иск против делового издания



Михаил Фридман. Фото: соцсети

Основной владелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман будет судиться с газетой «Ведомости». Бизнесмен подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к ИД «Бизнес Ньюс Медиа» и журналисту Ивану Васильеву. Его возмущение вызвала статья «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии»», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя Останкинского суда.

В материале говорилось о корпоративном конфликте Фридмана с испанскими бизнес-партнерами. Теперь истец просит признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и обязать ответчика напечатать опровержение и в печатном, и в электронном виде, а также удалить статью с сайта.

Автор статьи рассказал о схеме вывода денег из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, которая была учреждена в 2012 году для объединения активов крупного производителя контента, испанского холдинга Zed Worldwide и контент-провайдеров «Вымпелкома» — «Темафона» и «Тематики». Последние были подконтрольны крупнейшему совладельцу сотового оператора Михаилу Фридману и его партнеру Ваге Енгибаряну.