PSA Group объявила о сделке



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Французский автоконцерн PSA Group покупает европейское подразделение General Motors – Opel – за 2, 2 млрд евро. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Французская PSA Group, которой принадлежат марки Peugeot и Citroen, сегодня объявила о покупке европейского подразделения General Motors – Opel. Благодаря сделке PSA Group увеличит свою долю на европейском рынке до 17% и займет на этом рынке второе место после Volkswagen AG (у них 24%). Общая сумма сделки составила €2,2 млрд, а ее закрытие ожидается к концу 2017 года.

Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес заявил: «Мы гордимся тем, что объединяем усилия с Opel/Vauxhall, и твердо намерены продолжить развитие этой великой компании и ускорить ее оздоровление». Таварес планирует «оживить» неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, похожей на ту, что была предпринята им для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen.

Opel уже почти 20 лет является убыточным активом. Компания несет убытки с 1999 года.