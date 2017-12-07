Если файлы уже загружены в облако, их можно смело удалять со смартфона, объем хранилища теперь неограничен

Сервис для хранения данных «Яндекс.Диск» начал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного хранилища фото и видео. Для получения данной услуги пользователю необходимо установить мобильное приложение и включить автозагрузку фото в приложениях «Яндекс.Диска» для iOS или Android.

После установки приложения информация с телефона будет автоматически сохраняться в облако. Посмотреть фото и видео можно в разделе «Все фото»: в веб-версии «Диска» или в мобильном приложении. Неограниченный объем хранилища предоставляется бесплатно, однако для экономии трафика пользователь может включить автозагрузку только по Wi-Fi.

Загруженные в хранилище файлы не будут сжиматься. Мобильное приложение также позволяет редактировать фото, составлять альбомы изображений и делиться ими в соцсетях. Файлы также доступны в веб-версии сервиса.

В «Яндексе» советуют смело удалять файлы из памяти устройства, освобождая место для новых снимков. Таким образом, даже на смартфоне с небольшим объемом памяти сейчас можно делать неограниченное количество фотографий.