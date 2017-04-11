За следующие пять лет компания инвестирует $4,5 млрд в производство электрических автомобилей



Фото FORD MOTOR COMPANY

Ford представил первый гибридный автомобиль для полиции. Он легко должен переносить нестандартные дорожные условия и напряженную погоню, уверяют в компании. За следующие пять лет Ford хочет инвестировать в производство электрических автомобилей $4,5 млрд и представить 13 новых моделей. Пока что компания представила только полицейский автомобиль.

Ford объявил о своих планах инвестировать $4,5 млрд и разработать 13 новых электрических автомобилей за следующие пять лет. Компания обещает разработать полностью гибридный внедорожник, а также самоуправляемый гибрид.

Фото FORD MOTOR COMPANY

Гибридный автомобиль, разработанный Ford специально для американской полиции, должен помочь сэкономить тысячи долларов, которые обычно тратятся на бензин. Сначала новые автомобили появятся в Лос-Анджелесе.

«Наша миссия – создать безопасную и здоровую атмосферу в Лос-Анджелесе. Мы хотим достигнуть этой целей, внедряя последние технологии», - прокомментировал Чарли Бэк, шеф полиции Лос-Анджелеса, - «Мы ожидаем, что новые патрульные машины будут не только экономически и экологически эффективны, но и станут полезным инструментом в борьбе с преступностью в мегаполисах».

По данным компании около 50% американских миллениалов заинтересованы в покупке электрического автомобиля. Аналитики Ford уверены, что индустрия должна предложить покупателям большой выбор гибридных и полностью электрических автомобилей.