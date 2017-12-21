Им стал основатель «Альфа-Групп» и крупнейший акционер холдинга LetterOne Михаил Фридман

Председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман второй год подряд стал бизнесменом года по версии Forbes. Издание подсчитало, что предприниматель за год инвестировал в иностранные компании более 5 млрд долларов, что стало рекордной суммой для российских бизнесменов.

Зарегистрированный в Люксембурге холдинг LetterOne, крупнейшим акционером которого является Фридман, в 2017 году провел две крупные сделки. По одной он приобрел за 2,3 млрд долларов английскую сеть здорового питания Holland & Barrett, по второй — вложил 3 млрд долларов в фонд компании Pamplona Capital Management своего бывшего партнера Александра Кнастера. На вырученные деньги фонд приобрел две американские компании — медицинскую Parexel за 4,5 млрд долларов и BakeMark, одного из лидеров рынка американской хлебопекарной промышленности.

Напомним, подразделение L1 Retail было создано компанией Letter One (L1, управляет активами «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров) для инвестиций в сети розничной торговли, у которых есть потенциал стать лидерами в своих сегментах на своих рынках. География инвестиций — Европа и Великобритания, а также развивающиеся рынки, кроме России.