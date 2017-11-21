Субсидии в размере 1 млрд рублей распределятся на переоборудование кинозалов, отобранных в ходе конкурса

Фонд кино сообщил результаты четвертого конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах, население которых не превышает 500 тысяч жителей. В рамках конкурса распределена субсидия в размере 1 млрд рублей. Поддержку получат 202 кинозала из 57 регионов страны, говорится на портале Фонда.

На каждый кинотеатр выделят около 5 млн рублей на безвозвратной основе с условием, что переоборудованный зал должен будет выделять под отечественное кино не менее половины сеансов в квартал.

«Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал», — следует из сообщения.

Ранее в 2015 и в 2016 годах Фонд кино уже выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В итоге поддержку получили более 400 кинотеатров в населенных пунктах 70 субъектов РФ.