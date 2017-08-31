Доклад представлен на совместном международном семинаре ОЭСР



Фото: nalog.ru

ФНС России совместно с Европейской организацией налоговых администраций проводит семинар «Организации экономического сотрудничества и развития», посвящённый клиентоориентированному дизайну и разработке мобильных приложений в налоговом администрировании, сообщается на сайте налоговой службы.

На семинаре речь идёт о технологической трансформации налоговых органов в связи с переходом к цифровому администрированию и развитию мобильных сервисов в налогообложении. В наши дни население массово переходит на мобильные приложения, и наиболее развитые налоговые администрации в мире обязаны учитывать этот тренд.

В семинаре участвуют представители из 35 стран, а также генеральный секретарь IOTA, секретарь Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA), крупнейшие и наиболее авторитетные иностранные и российские IT-компании - Accenture, Teradata, Яндекс, Сбербанк и EY.

Интерес к мероприятию у других стран вызван именно российским опытом цифровизации налоговой службы. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, он демонстрировал работу основных элементов российской экосистемы налогового администрирования:АСК НДС-2, систему онлайн-касс, системы маркировки товаров RFID-метками (рынок меха) и QR-кодами (фармрынок), электронные офисы налогоплательщиков на сайте ФНС. В большинстве стран мира аналогичных сервисов пока нет.

ФНС также представила сервисы, созданные для работы иностранных компаний в РФ, реализующих электронные услуги или контент. Напомним, что с января иностранные компании обязаны регистрироваться в РФ и платить НДС. ФНС создала для них «Личный кабинет иностранной организации» на своем сайте. Пока это довольно небольшая часть налогоплательщиков в РФ, однако уже можно говорить о перспективах полного перехода иностранцев к такого рода сервисам.

«Онлайн сервисы становятся все более персонифицированными и проактивными. Они ориентированы на жизненные ситуации и развиваются в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Мы верим, что новые технологии помогут создать систему добровольного соблюдения налогового законодательства, а это повысит уровень взаимного доверия между государством и налогоплательщиками», - сообщил Мишустин.