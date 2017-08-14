У приложения для мониторинга женского здоровья появилась бизнес-модель



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Онлайн-сервис Flo, использующий искусственный интеллект для мониторинга женского здоровья, привлек для развития 5 млн долларов. Инвесторами стали венчурный фонд Flint Capital, модель и благотворитель Наталья Водянова и ряд бизнес-партнеров.

Сегодня у приложение более 10 млн ежемесячных активных пользователей. Участники рынка считают, что Flo – это «нишевая история» с неочевидной бизнес-моделью, пишет «Коммерсант».

Сервис с медицинским контентом позволяет женщинам понимать свои симптомы и следить за здоровьем. Flo учитывает все циклы взросления, включая юношество, подростковый период и климакс, и помогает вести беременность.

«Тема женского здоровья до сих пор часто замалчиваемый вопрос. Девочки в школе стесняются попросить необходимые им средства в страхе, что кто-то узнает, что у них уже есть менструация. Стигма в отношении женского здоровья может проявляться по-разному в разных культурах, но проблема касается всего общества»,— заявила Наталья Водянова.

Год назад основатель Flo, бывший вице-президент Mail.ru Group и консультант Maps.me, MSQRD и Prisma Юрий Гурский вместе с Flint Capital вложили в проект $1 млн. В ходе нового раунда Flint инвестировал $3 млн, о вкладе других участников неизвестно. Финансирование пойдет на дальнейшую разработку продукта и открытие американского офиса.