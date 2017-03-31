Как Павел Дуров превратил новую функцию мессенджера в вирусную акцию

Вчера в приложении Telegram запустилась функция голосовых вызовов. При этом активизировать звонки можно только одним способом: надо, чтобы вам позвонил знакомый, у которого они уже работают. За несколько часов информация о новой функции разлетелась по интернету: пользователи начали «раздавать инвайты на звонки в Телеграме» и просить, чтобы знакомые им позвонили.

О запуске функции стало известно в середине марта. Тогда в официальном блоге приложения появилось сообщение о том, что Telegram тестирует аудиозвонки в бета-режиме. Изначально предполагалось, что звонки будут доступны только для пользователей Западной Европы, а в остальных странах появятся позже.

Пока чтоTelegram разрешает сделать только 50 звонков, в затем блокирует эту возможность – скорее всего, временно. Голосовые звонки доступны в последней версии приложения. Пользователи сети решили, что «закрытый» доступ к голосовым звонкам – это гениальный пиар-ход, который заставил всех говорить о запуске обычной технической функции.

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