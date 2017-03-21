Политическая акция в поддержку Навального

В России набирает популярность флешмоб в поддержку Алексея Навального. 20 марта в Барнауле неизвестный мужчина облил Навального зеленкой перед открытием предвыборного штаба. В знак протеста поклонники Навального устроили флешмоб: они раскрашивают лицо зеленкой и выкладывают фотографии в социальные сети.

Одним из первых в акции поучаствовал журналист и блогер Николай Данилов. Он вышел на Красную площадь, раскрасив лицо зеленкой, и был задержан сотрудниками полиции (после непродолжительной беседы его отпустили). О ситуации Данилов рассказал в своем фейсбуке.

«Я не самый ярый сторонник Навального. Я никогда не был политическим активистом и не планирую им становиться. Однако я считаю, что обливать людей зеленкой - это полнейшее скотство и так делать нельзя. … Еще я уверен, что имею законное право гулять по Красной площади с зеленой мордой, а любая дискриминация по цвету кожи - пусть даже и зеленой - здесь недопустима».

К акции присоединились не только люди, но и некоторые герои кино.