Так клуб отреагировал на сообщение о строительстве стадиона из соломы в Ставропольском крае



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В ответ на публикацию «Р-спорта» о том, что в Ставропольском крае построили футбольный стадион «Зенит Арена» из сена, футбольный клуб в предложил создателям арены свой фирменный коробок спичек, о чем свидетельствует пост в Twitter.

После этого футбольный клуб сообщил, что «решил поддержать» Кубок мира по настоящему соломенному футболу на ненастоящей «Зенит-Арене». А самого создателя стадиона из сена Романа Пономарева пригласил посетить стадион в Санкт-Петербург.

Стадион из соломы, который назвали «Зенит-Ареной», создали за пять дней, потратив 41 тысячу рублей. На табличке на стадионе указано, что «в ходе постройки не украдено и не «распилено» ни одного рубля».