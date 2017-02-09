В ближайшие 10 лет распоряжаться сайтом футбольной команды будет американский фонд



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Руководство футбольного мадридского клуба «Реал» достигло договоренности с американским фондом Providence Equity Partners о продаже имиджевых прав в Сети сроком на 10 лет. Сумма сделки оценивается в полмиллиарда евро, сообщает испанская газета El Confidencial.

Как удалось выяснить газете, переговоры с руководством «Реала» американцы вели в течение нескольких недель. По условиям сделки американский фонд получит права на веб-сайт футбольного клуба, а также разрешение на использование логотипа и названия клуба, имен и изображений игроков. В роли посредника выступила испанская компания Key Capital Partners.

Сайт мадридского клуба находится на первом месте по посещаемости среди всех футбольных команд в мире. В течение суток портал получает около 1,35 млн просмотров, что практически в четыре раза превышает аналогичный показатель главного конкурента ФК - «Барселоны».

Издание также отмечает, что 500 млн евро от фонда Providence Equity Partners позволят мадридскому «Реалу» вновь захватить лидерство среди самых богатых футбольных клубов в мире. Футбольный клуб из Мадрида удерживал этот титул в течение одиннадцати лет, до 2016 года, когда его потеснил английский «Манчестер Юнайтед».

Providence Equity Partners является владельцем 25% компании Soccer United Marketing - эксклюзивного маркетингового партнера сборной США по футболу, а также Североамериканской футбольной лиги.