Актер в ироничной манере показал особенности своей жизни в России



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Рекламный ролик создан агентством Media Storm для концерна «ЮИТ» (YIT). В Финляндии концерн является крупнейшим застройщиком в сфере жилой недвижимости. Компания работает также на территории России, стран Балтии, Чехии, Словакии и Польши.

Настоящие финны по-прежнему привержены своим привычкам, даже проживая в России. Они всегда будут любить финский комфорт, природу и спорт. Эта идея легла в основу для рекламной кампании с участием известного в нашей стране актера Вилле Хаапасало.

«Используя ряд забавных эпизодов повседневной жизни, мы демонстрируем, что, несмотря на многолетний опыт работы в России, финские традиции по-прежнему остаются важными для компании», - отметили в «ЮИТ».