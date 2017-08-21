Хакеры угрожают НВО опубликовать финальную серию до ее премьеры и требуют от канала выкуп в размере $6,5 млн



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27 августа HBO покажет финальную серию 7-го сезона популярного сериала «Игра Престолов», официальный трейлер уже опубликован в YouTube. Однако эпизод может «утечь» в сеть до своей премьеры.

Хакеры, взломавшие компьютерную сеть телеканала, угрожают выложить в интернет последний эпизод до его официальной премьеры и требуют выкуп в биткоинах на сумму 6,5 млн долларов, сообщает Mashable. В качестве подтверждения серьезности своих намерений они предоставили ресурсу документ с паролями от всех учетных записей HBO в социальных сетях.

Представители телеканала уже сообщили, что не собираются идти на поводу у хакеров. «Злоумышленники могут публиковать часть украденной информации, чтобы привлечь внимание СМИ. Это игра, в которой мы не собираемся участвовать», - отмечают в HBO.

Последняя серия седьмого сезона «Игры Престолов» станет самой длинной в истории сериала. Пока же рекорд удерживал финал шестого сезона, продолжительность которого составила 68 минут. Финал седьмого сезона будет длиться более 80 минут.

Судя по трейлеру, зрителей ждет захватывающая битва. Релиз последней серии 7-го сезона намечен на 27 августа.