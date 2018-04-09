Проект по привлечению внимания к проблеме домашнего насилия взял золото на региональном этапе фестиваля

21 и 22 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся IV фестиваль рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий. Северо-Запад» — региональный этап крупнейшего фестиваля рекламы и маркетинга «Серебряный Меркурий».

Программа фестиваля включила в себя конкурс лучших рекламных проектов, большую конференцию, круглые столы и семинары. Победители конкурса попадут в лонг-лист федерального «Серебряного Меркурия» с последующей возможностью представить свои работы на международную премию The Globes Awards.

Социальный проект «Фигура умолчания» от агентства Brandson (Total Identity Group) взял золото на фестивале «Серебряный Меркурий. Северо-Запад» в номинации «Лучшая кампания по построению социального бренда».

О проекте

Цель кампании «Фигура умолчания» — привлечение внимания к вопросу домашнего насилия. Ведь эта одна из тех проблем, которые пока принято умалчивать в нашем обществе.

Цифры говорят сами за себя: 77% женщин переживали опыт домашнего насилия: психологического, сексуального, экономического и физического. Каждое четвертое женское самоубийство в стране — следствие насилия в семье. Более того, в Brandson подчеркивают, по всей стране от насилия погибают 12−14 тыс. женщин — одна женщина каждые 40 минут.

Команда агентства Brandson изучила реальные истории жертв, психологические форумы и, взяв за основу монологи детей и родителей, составила из них портреты жертв, наполненные неподдельными, живыми эмоциями, которые не оставят никого равнодушным.

«Фигура умолчания» — это лексический приём, намеренный обрыв высказывания, передающий взволнованность речи и предполагающий, что читатель догадается о невысказанном. Душевная лень направляет нас по самому лёгкому пути — принимать стандартные отговорки за чистую монету, игнорируя реальные проблемы. Никто не хочет читать текст под звёздочкой, и поэтому именно на нём создатели проекта фокусируют внимание зрителя.

Основой айдентики стала звёздочка. В минималистичных по стилю изображениях яркая красная звёздочка сразу приковывает внимание и выступает в виде заколки в волосах жертвы, значка или рисунка на футболке ребенка.

Тонкий, почти гравюрный дизайн привлекает взгляды и побуждает рассмотреть его вблизи. Таким образом, получается изображение с двойным смыслом, который раскрывается по-разному в зависимости от расстояния.

В случае размещения в печатных СМИ, вёрстка, приближенная к журнальной, позволяет создать ощущение, что изображение встроено в обычный поток информации, но вместе с тем ярко выделяется из него, чтобы показать бездну, которая скрывается за дежурными фразами.

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Текст под звёздочкой — это метафора чувств, что лежат на поверхности, но воспринимаются нами с безразличием. Создатели кампании поясняют — во всех историях женщин, пострадавших от домашнего насилия, больше всего поражает налет обыденности: много лет, изо дня в день, все соседи знали, все молчали.

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Елена Юферева, генеральный директор агентства, поделилась историями, услышанными от жертв насилия: кого-то годами бил муж, бил изощрённо и не оставляя синяков; кого-то выдали замуж не по своей воле и довели до таких глубин отчаяния, что побег в ночь с двумя тысячами рублей в кармане и полным отсутствием перспектив стал настоящим избавлением.

Основная проблема в том, что большинство женщин не бегут от мучителей, они молчат и надеются, что все закончится. 80% женщин, которые хотят подать в суд на насильников, отказывают в возбуждении дела. Более того, в российском законодательстве отсутствует понятие защитного ордера, то есть судебного приказа, который запрещает или ограничивает контакт насильника с пострадавшей.

Агентство Brandson готово предложить проект «Фигура умолчания» заинтересованной некоммерческой организации, которая сможет воспользоваться им для улучшения российского общества, ведь обязанностью каждого творческого человека является применение своего таланта для общего блага.