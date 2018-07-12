В частых изображениях по телевизору привлекательных женщин эксперты усмотрели признаки сексизма

Международная федерация футбола призвала национальных телевещателей и съемочную группу ФИФА сократить показ симпатичных болельщиц в трансляциях Чемпионата мира по футболу из-за проведения организацией антидискриминационной кампании, сообщает Associated Press со ссылкой на топ-менеджера ФИФА Федерико Аддиеки.

В частых изображениях по телевизору привлекательных женщин эксперты ФИФА усмотрели признаки сексизма. Это, в том числе, это провоцирует фанатов на неподобающее поведение и преследование женщин-телеведущих. С этой проблемой, по словам Аддиеки, на Чемпионате мира в 2018 году можно было столкнуться чаще, чем с проявлением расизма.

ФИФА рекомендовала меньше показывать во время трансляций красивых болельщиц, что является «нормальной эволюцией».

В Ассоциации также отметили, что со времени трансляций ЧМ в Бразилии работа российских вещателей стала больше соответствовать требования Международной федерации футбола.