Осталось решить мелкие проблемы, от которых зависит общее впечатление

Готовность инфраструктуры приближающегося ЧМ-2018 соответствует стандартам ФИФА, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора департамента ассоциации по проведению соревнований и мероприятий Коллина Смита.

«Итоги официального операционного визита в Россию очень хорошие», — заявил он, добавив, что в некоторых городах, где будут проводиться игры ЧМ, есть еще небольшие вопросы, которые относятся к мелким проблемам, от которых зависит общее впечатление.

Следующие визиты в города будут проходить малыми группами, и они будут оттачивать вопросы и моменты при проведении тестовых матчей. А окончательные итоги визита будут подведены в Москве, добавил Смит.



Он также сообщил, что в Калининграде пройдет один из первых тестовых матчей при подготовке чемпионата. По его словам, в Калининграде все подготовлено, стадион практически готов и остались незначительные моменты.

Матчи Чемпионата пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

