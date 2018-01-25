На площадках фестиваля побывали более 14 млн человек

Доходы бюджетной системы Москвы от проведения международного фестиваля «Путешествие в Рождество» составили 13,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития столицы. «Это почти 15 рублей на каждый рубль, инвестированный городом», – рассказал глава ведомства Владимир Ефимов.

Всего на площадках «Путешествия в Рождество» в этот раз побывали более 14 млн человек, что на 14,5% больше, чем в прошлом году. В Москве загрузка столичных гостиниц во время фестиваля период увеличилась более чем на 7 процентных пунктов.

За год в Москве побывали 21,6 млн туристов, в том числе 4,8 млн иностранцев. Рост числа туристов на 13% по сравнению с предыдущим годом Ефимов связывает с активным благоустройством города, ростом качества обслуживания и расширением календаря значимых мероприятий.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится с 2012 года. Юбилейный, пятый фестиваль прошел на 83 площадках, он был посвящен театру. На центральных улицах города прошли театрализованные представления, концерты, мастер-классы и ярмарки.