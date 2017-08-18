За главный приз будут вести борьбу 38 лент



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Кинофестиваль «Короче» открывается сегодня в Калининграде. За приз борются 38 короткометражек из более полутора тысяч проектов молодых режиссеров из России и стран ближнего зарубежья.

Фестиваль стал пятым по счёту и рекордным по количеству заявок, которые поступили из 50 российских регионов и 40 разных стран. Основные показы пройдут в эти выходные, 19 и 20 августа. Их оценит авторитетное жюри под руководством продюсера Игоря Толстунова и Бориса Хлебникова, а также актеры Петр Федоров и Екатерина Климова, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец и Елена Исинбаева.

Интересно отметить, что на фестивале спортсменка представит собственный документальный фильм «Сергей не один» вне конкурсной программы. Также вне конкурса гостям покажут работу Анны Мелкинян и Ингеборги Дапкунайте «8», фильм «Время жить, время умирать» с участием Гоши Куценко и другие.

«Бывает такое, что на разных фестивалях члены жюри говорят одно, а зрительный зал говорит другое. И объявляют лауреатов, а зал свистит, топает, не согласен решением жюри. Ситуация с фестивалем "Короче": мнение зрительного зала, как правило, полностью совпадает с мнением жюри. Так что это очень хороший фестиваль», - сообщил Гришковец в интервью ТАСС.

Многие участники отмечают, именно короткометражки считаются будущим кинематографа. Их снимать быстрее и дешевле, и в то же время они требуют от создателей более тщательной работы, новых подходов и интересных решений.