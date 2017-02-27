Международный фестиваль маркетинга и рекламы пройдет в Минске 27-29 апреля

IX Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» - один из наиболее динамично развивающихся и амбициозных фестивалей креативной индустрии Восточной Европы – пройдет в Минске 27-29 апреля. Ключевой метафорой фирменного стиля фестиваля в этом году стал образ бойцовского ринга, превративший фестивальную площадку в престижный международный турнир под слоганом Creativity Wins.

Судьями креативного сражения на IX «Белом Квадрате» традиционно выступят 5 составов международного жюри, в числе которых креативные и арт-директора ведущих рекламных агентств со всей Европы, создатели успешных проектов для известных мировых брендов. На счету членов жюри «Белого Квадрата» множество наград престижных международных фестивалей, в том числе более 130 Cannes Lions.