Эксклюзивная кампания приурочена к 50-летию Биг-Мака

Стильно и с толикой пафоса — новая рекламная кампания от «Макдоналдс» в Канаде продвигает лимитированную серию Биг-Мака. Роликами в стиле lux от агентства Cossette «Макдоналдс» отметил 50-летний юбилей своего фирменного блюда.

Кампания под названием Big Mac x Bacon Limited Edition Collaboration состоит из серии черно-белых претенциозных роликов. В центре сюжета философские рассуждения от «экспертов» о гармонии и метафоричности союза Биг-Мака и бекона.

Такая «коллаборация», конечно, не так эксклюзивна, как это показано в роликах. В представительстве «Макдоналдс» утверждают, что попросить добавить бекон в Биг-Мак можно в любом ресторане сети, но ведь образ и стиль нужно выдержать до конца, а, пусть и утрированная, лимитированность серии делает легендарный бургер по-настоящему люксовым.

«Мы вдохновлялись модными показами различных брендов, которые выпускают свои эксклюзивные коллекции», — сообщил Antoinette Benoit, директор по маркетингу канадского представительства «Макдоналдс».

Все ролики серии можно посмотреть на официальном YouTube-канале канадского «Макдоналдс».

В рамках кампании были выпущены также плакаты наружной рекламы.