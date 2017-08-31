Минсельхоз представил проект по поддержке аграриев



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Минсельхоз представил проект, согласно которому Сельхозкооперативы могут получить компенсацию за счёт федеральных средств для продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок, сообщают «Известия».

Согласно документу, предполагается возмещать аграриям до 50% затрат по контрактам на продвижение продукции на рынке. Субсидии будут выделены бюджетам регионов. Предложенная мера будет актуальной лишь для сельхозкооперативов, которые представляют собой объединения личных подсобных хозяйств и фермеров. Колхозов и рыболовецких артелей поддержка не коснется.

Личным и подсобным фермерствам, по словам участников рынка, трудно вывести на рынок свои продукты в первую очередь из-за огромных затрат на заключение договоров с торговыми сетями. По оценкам экспертов, до 22% от дохода фермеры тратят только на продвижение.

«Необходимо выделять средства на перевозку продукции в торговые сети, на оплату труда специалистов, которые помогут заключить контракты с магазинами. Кроме того, придется потратиться на рекламу, на организацию ярмарок, чтобы привлечь к своим продуктам больше потребителей. Сейчас на прилавках магазинов очень невелик процент товаров, произведенных аграрными объединениями. Он меньше 10%. Но с новой мерой поддержки, предлагаемой Минсельхозом, цифра может значительно вырасти», —сообщила Ольга Башмачникова, вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов.