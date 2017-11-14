Мировые сети планируют расширяться в стране и открывать ежегодно 70–100 ресторанов быстрого питания



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Почти четверть заведений фастфуда в России принадлежит международным корпорациям. Сети намерены продолжать расширяться в стране и открывать ежегодно 70–100 ресторанов быстрого питания, где, несмотря на падение доходов потребителей, трафик вырос на 9%, а расходы покупателей — на 10–11%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Магазина магазинов».

Больше всего точек продаж в России оказалось у Burger King, KFC, McDonald`s. На них пришлось 12% новых точек, открытых международными брендами в сегменте общепита с июня 2016 по июнь 2017 года. Всего за рассматриваемый период зарубежные сети открыли в России 297 новых заведений. Всего на долю зарубежных брендов в общепите приходится 22% заведений.

Burger King планирует открыть 100 ресторанов к концу 2017 года, в то время как в 2016 году этот показатель составил 96 точек. В Yum!Brands (развивает KFC) сообщили, что планируют открывать ежегодно также минимум 100 ресторанов. В 2016 году были открыты 109 KFC, в текущем году — 71. В российском офисе McDonald`s сообщили, что до конца 2017 года намерены открыть около 50 точек. В прошлом году у сети появилось 73 новых заведения в России. Снижение интенсивности открытий в McDonald`s объяснили тем, что в текущем году приоритетом развития помимо новых открытий стала модернизация действующих ресторанов.

Subway находится на той же позиции, что и KFC по темпам открытия, но она же лидирует и по количеству закрытых точек: 6% от общего числа неработающих точек всех сетей общепита по России. Subway переживает масштабную оптимизацию и планирует ребрендинг в конце 2017 года. Всего в России работает более 600 заведений сети, в основном франчайзинговых. По данным региональных экспертов, Subway трудно конкурировать с учетом выросших цен.

Среди ресторанных брендов второе месте по закрытиям занимает сеть пиццерий Sbarro. После того как развалилась «Планета гостеприимства», развивающая Sbarro в России, владельцы бренда нашли нового партнера HoReCa Band Group. Сейчас в стране работают 22 ресторана Sbarro по субфраншизе. В планах компании открывать 25–30 заведений ежегодно и к 2027 году увеличить сеть до 300 заведений.

По данным NPD Group в России на сегмент фастфуда приходится 43% от общего оборота рынка общепита. Таким образом, это самый большой сегмент, в нём растут и трафик, и затраты посетителей: в первом и втором кварталах этого года посещаемость росла на 9%, расходы — на 10% и 11% соответственно.

Эксперты отмечают оживление рынка общепита с середины 2017 года. На смену дорогим ресторанам пришли доступные проекты с невысоким средним чеком, что позволяет потребителям, несмотря на падение доходов, все чаще выбирать еду вне дома, добавляет эксперт.