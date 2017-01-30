Антимонопольная служба подозревает «Мегафон» в нарушении закона о конкуренции



Скриншот facebook.com/MegaFon

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Мегафона» из-за увеличения тарифов в роуминге. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства. Компания подняла цены на услуги связи в международном роуминге от 20% до 2200% от ранее установленных тарифов. Цены увеличены в 38 странах.

«Отмечаем, что иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали»,— сообщает ФАС.

Дело рассмотрят 6 марта 2017 года.