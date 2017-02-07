К концу первого квартала 2017 года роуминговые наценки на связь в Крыму будут ликвидированы



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Федеральная антимонопольная служба договорилась с операторами о решении проблемы национального роуминга к концу 2017 года. Об этом сообщает RNS. По словам заместителя главы ФАС Анатолия Голомзина, уже в первом квартале 2017 года роуминговые наценки на связь для приезжающих в Крым абонентов будут ликвидированы.

«В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. В течение 2017 года в России эта тема роуминга будет решена в целом по стране», – заявил Голомолзин.

Кроме того, ФАС и операторы договорились отказаться от термина «внутрисетевой роуминг». Предполагается, что новым принципом формирования тарифов на международный роуминг должен стать принцип «в роуминге как дома». Это значит, что в поездках за границу россияне не должны испытывать дискомфорта от возрастающих расходов на связь.