Пока Минздрав не внесёт изменения в законодательство, регулирующее оборот лекарств



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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнит рекомендации комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН по защите граждан от недобросовестной рекламы лечебных свойств гомеопатических препаратов только в том случае, если Минздраву удастся внести соответствующие поправки в ФЗ "Об обращении лекарственных средств", сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

В позиции ФАС сказано, что служба поддерживает меморандум отраслевой комиссии Российской академии наук о лженаучности гомеопатии, но не готово ограничивать её рекламу, так как в настоящий момент законодательство определяет гомеопатические препараты как лекарственные.

О подготовке меморандума "О лженаучности гомеопатии" в РАН накануне сообщил "Коммерсант". Ученые заявили в документе, что лечебное использование гомеопатических средств в сверхмалых дозах не имеет научных основ и обоснований. Авторы меморандума порекомендовали Минздраву изъять такие препараты из государственных клиник, а ФАС – запретить рекламу их лечебных свойств.

В ответ на меморандум РАН министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать при её ведомстве рабочую группу, которая определит дальнейшее использование в России гомеопатических средств.