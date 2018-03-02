Пользователи остались недовольны увеличившимся количеством фейковых новостей

Facebook прекращает эксперимент с двумя отдельными лентами новостей от семьи, друзей и от пабликов, сообщается на официальном сайте компании. Все остается как прежде.

Эксперимент был запущен в октябре 2017 года. В рамках его соцсеть тестировала разделение ленты новостей в шести странах: Боливии, Гватемале, Камбодже, Сербии, Словакии и Шри-Ланке. В рамках теста Facebook перенесла все записи публичных страниц, на которые подписаны пользователи, в отдельную ленту с рекомендациями – Explore. В основной ленте остались только публикации от друзей и реклама. В итоге Facebook решила оставить только основную ленту, вернув весь контент туда.

Вице-президент Facebook Адам Моссери сообщил, что пользователям не понравились изменения, так как зачастую они способствовали росту количества фальшивых новостей. Две отдельные ленты не помогли пользователям больше общаться с друзьями и семьей, добавил он.