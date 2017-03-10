Соцсеть в очередной раз внедрила опцию, которая уже есть у конкурентов



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Facebook запустила новую функцию исчезающих постов. Опция получила название Messenger Day. С ее помощью пользователи могут добавлять фотографии и видео в свой "День" и делиться моментами своей жизни со всеми или определенными членами семьи или друзьями, которые, в свою очередь, смогут просматривать сообщения и отвечать на них в течение 24 часов.

В Facebook отмечают, что новая опция призвана популяризировать использование камеры в приложении для общения. Day уже доступна для пользователей гаджетов с Android и iOS на территории США. Чуть позже соцсеть обещает запустить опцию Messenger Day во всем мире.

Отметим, что запуская новую функцию, соцсеть продолжает внедрять функции, аналогичные тем, что ранее уже были у конкурентов. В данном случае речь идет о Snapchat и ее Stories, которая появилась еще несколько лет тому назад. Полная копия этой функции уже была внедрена разработчиками Facebook в саму социальную сеть, а также в сервисы, которые были выкуплены компанией,- WhatsApp и Instagram.