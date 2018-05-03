Сервис будет доступен тем, кто укажет в профиле, что у него нет пары

В социальной сети Facebook появится возможность знакомиться для серьезных отношений. Новый сервис поможет привлечь молодых пользователей и заставит людей проводить больше времени на Facebook, сообщает The Verge со ссылкой на заявление Марка Цукерберга.

Сервис станет частью мобильного приложения соцсети и будет доступен только для тех, кто укажет в профиле, что у него нет пары. Основываясь на предпочтениях и интересах человека, сервис будет предлагать ему варианты для знакомства. Если обе стороны заинтересуют друг друга, они смогут начать общение.

«Сервис поможет в создании настоящих, длительных отношений, а не мимолетных связей. Мы разработали его с учетом конфиденциальности и безопасности. Ваши друзья не будут видеть ваш профиль в сервисе, вы будете предложены только людям, которые не являются вашими друзьями», — подчеркнул Цукерберг.

По его словам, работа над сервисом велась 10 лет и он будет запущен через несколько месяцев.