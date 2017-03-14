Соцсеть внесла изменения в собственную политику конфиденциальности



Depositphotos

Facebook запретила разработчикам и рекламодателям использовать персональную информацию о пользователях в целях слежки. Соответствующие изменения внесены в политику конфиденциальнос ти соцсети.

Изменения произошли после того, как Facebook, Instagram и Twitter были раскритикованы Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU), в связи с тем, что полиция использовала данные соцсетей о местоположении пользователей. В частности, речь шла о работе правоохранительн ых органов во время беспорядков в Фергюсоне.

После жалоб ACLU соцсеть отключила доступ к своим данным для чикагского сервиса Geofeedia, который разрабатывал программы слежки, однако до сегодняшнего дня Facebook не вводила глобальный запрет на использование своих данных подобным образом.

“Наша цель - сделать политику соцсети однозначной”, - отметил представитель Facebook Роб Шерман, добавив, что этот запрет поможет социальной сети стать открытым сообществом, в котором люди смогут без страха выражать свое мнение.