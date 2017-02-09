Социальная сеть внесла изменения в политику публикации рекламы



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Facebook обновила политику публикации рекламных объявлений, отныне в ней содержится пункт, согласно которому, соцсеть обязуется выявлять и удалять рекламу, содержащую дискриминацию по национальности, полу, сексуальной ориентации и т.д., сообщается в официальном блоге ресурса.

Из публикации следует, что соцсеть начинает тестировать новую автоматизированную технологию, которая позволит идентифицировать рекламу, в которой содержатся любые пункты, дискриминирующие людей на основе таких личных качеств как раса, этническое происхождение, цвет кожи, сексуальная ориентация, возраст, семейное положение и т.п.

Кроме того, Facebook создала раздел, в котором указываются правила размещения рекламы, в которой указаны пункты антидискриминационной политики соцсети. а также содержится информация о государственных органах и организаций, защищающих права человека.

От каждого рекламодателя, размещающего, например, объявления о работе или предложения о кредите, соцсеть теперь будет требовать изучить, а затем и принять политику Facebook борьбы с дискриминацией. В случае, если рекламодатель нарушит обновленную политику, ему будет вынесено предупреждение о недопустимости того или иного поста.