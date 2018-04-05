Соцсеть закрыла страницу департамента экономической политики столичной мэрии

Facebook заблокировал страницу департамента экономической политики и развития мэрии Москвы. Аккаунт попал в число заблокированных 70 групп и 138 личных аккаунтов в Facebook и 65 аккаунтов в Instagram, которые, как считает компания, были подконтрольны российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает РБК.

По словам представителя департамента, такое решение администрации сервиса вызвало недоумение. Столичная мэрия попросила у Facebook разъяснить причины блокировки. Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы выясняем причины блокировки через запрос в Facebook", — отметил представитель департамента.

Аккаунт департамента могли заблокировать из-за того, что SMM-услуги ведомству предоставлял Глеб Васильченко, один из возможных сотрудников «фабрики троллей», которую Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Полгода назад пользователь «ВКонтакте» Глеб Васильченко размещал контент департамента на страницу ведомства в соцсети. Однако в самом департаменте опровергли сотрудничество с ним.

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований закрыли, чтобы предотвратить вмешательства в выборы. Под блокировку попали более 270 личных страниц, якобы принадлежавших российскому «Агентству интернет-исследований». Эта компания, по мнению властей США, пыталась оказать влияние на президентские выборы в стране 2016 года.

Соцсеть пообещала в ближайшее время выпустить приложение, позволяющее пользователю проверить, подписан ли он на связанные с «фабрикой троллей» аккаунты.

Среди заблокированных групп также оказались все страницы «фабрики медиа», состоящей из 13 изданий, включая такие как «Федеральное агентство новостей», «Политика сегодня», «Народные новости» и не только.