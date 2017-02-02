Чистая прибыль компании увеличилась почти в 3 раза



Марк Цукерберг. Фото РИА Новости

Facebook отчитался об еще одном успешном годе. В 2016-м выручка компании выросла на 54% и составила 27,6 млрд долларов. Львиная доля доходов пришлась на рекламу — 26,9 млрд. За год Facebook удалось увеличить продажи рекламы на 57%. Чистая прибыль практически утроилась и достигла 10,2 млрд долларов (+177%).

Квартальные результаты также показали стремительный рост. В последнем квартале выручка владельца соцсетей Facebook и Instagram прибавила 51% и составила 8,8 млрд долларов, чистая прибыль — 128% (3,6 млрд).

В декабре Facebook ежедневно посещало в среднем 1,23 млрд пользователей (+18%). Месячная аудитория достигла 1,86 млрд (+17%). На мобильную рекламу пришлось 84% рекламной выручки в четвертом квартале, за год ее доля увеличилась на 4 п.п. Таким образом платформа снова подтвердила лидирующие позиции на рынке мобильной рекламу — компания Марка Цукерберга занимает второе место после Google.

Финансовая отчетность Facebook обрадовала инвесторов. Котировки компании подскочили почти на 3%, что принесло ее основателю дополнительные 3 млрд долларов. Состояние Цукерберга приблизилось к 59 млрд, в Bloomberg Billionaires Index он находится на пятом месте.