Первыми новый формат опробовали Adidas, Tommy Hilfiger и Michael Kors



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Facebook запустила новый рекламный формат Collection, который поможет ритейлерам продвигать свои товары онлайн среди пользователей соцсети, говорится в сообщении компании. Collection позволяет публиковать объявления в лентах пользователей в виде изображения или видео, при нажатии на которое открывается промостраница бренда.

После нажатии на промоизображение, пользователь будет перенаправлен на каталог внутри Facebook, где сможет просмотреть до 50 различных товаров бренда. Первыми новый инструмент протестировали такие бренды, как Adidas, Tommy Hilfiger и Michael Kors.

“Facebook Collection представляет удобный формат рекламного контента, который стимулирует продажи и соответствует тому, как нынешнее поколение пользователей использует социальные сети и взаимодействует с их любимыми брендами”, - прокомментировал новинку соцсети главный бренд-директор Tommy Hilfiger Эвери Бейкер. Он также добавил, что рентабельность инвестиций в кампанию Collection возросла более чем на 200% по сравнению с традиционной видеорекламой.