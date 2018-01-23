Соцсеть подписала контракт с киберспортивной лигой ESL

Facebook стала главным партнером киберспортивной лиги ESL. Соцсеть получила эксклюзивное право на трансляцию киберспортивных турниров CS:GO Pro League и ESL One. Просмотр матчей будет доступен на английском и португальском языках на платформе Facebook Watch. ESL рассчитывает увеличить вовлечённость аудитории за счет прямой связи со страницами команд, игроков и талантов.

Последние два года Facebook активно работал над тем, чтобы стать полноценной видеоплатформой для киберспортивных трансляций. Недавно компания запустила Facebook Watch — структурированную платформу для распространения видео, с возможностью организовать потоковую передачу в 1080p/60fps и VR.

Кроме того, Facebook начал использовать функции для совместного просмотра. Они позволяют переключаться между общим чатом и чатами с группами друзей, которые тоже смотрят трансляцию. Пригласить друзей, которые еще не входят в группу просмотра, можно с помощью Messenger.

«Наличие двух наиболее популярных дисциплин CS:GO и Dota 2, транслируемых исключительно на Facebook Watch, это следующий шаг в наших общих стараниях поднять уровень вовлечённости киберспортивного сообщества Facebook», — заявил Лео Олебе, глобальный директор по партнерству Facebook Games.

Официальные турнирные трансляции будут проходить на английском и португальском языках с различными опциями для других языков. Начиная с ESL One Genting 2018 по Dota 2 и CS:GO Pro League Season 7 пользователей ожидает безостановочный поток трансляций. На пике турнирных трансляций на Facebook Watch также будут проводиться дополнительные трансляции специальных шоу, посвященных фанатам Dota 2.

Хотя пользователи Facebook и будут иметь упрощенный доступ к трансляциям Pro League и ESL One и сопутствующему функционалу, для просмотра авторизация на Facebook необязательна. Встроенные трансляции будут также доступны на live.ESL-One.com и live.Proleague.com.