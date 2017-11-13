Алгоритм работы новой опции будет основываться на специально обученном искусственном интеллекте



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Facebook работает над системой, которая научит аватарки пользователей улыбаться в ответ на лайки и подмигивать посетителям профиля. Они будут подобно живым портретам из фильма «Гарри Поттер», сообщает The Daily Mail.

Алгоритм работы новой опции будет основываться на специально обученном искусственном интеллекте. По задумке ученых, фотография пользователя будет наложена на базовый видеофайл и, таким образом, она сможет «оживать». После обработки аватарка приобретает набор эмоций, которые проявляет по мере наступления тех или иных событий в сети. Например, в ответ на нелестные комментарии она будет хмуриться и даже пустит слезу. Разработчики обещают, что эффект будет такой же, как и у «живых» портретов из киноцикла о юном маге Гарри Потере.

«Я думаю, что в конечном итоге анимированные фотографии будут совершенно неотличимы от реальных видеороликов», - сообщает один из разработчиков программы.

Предполагается, что мимика будет меняться не в соответствии со стандартным алгоритмом – чередованием, а фото действительно научится реагировать на происходящее. Кроме того, разработчики планируют научить программу реагировать на переписку – вникать в смысл написанного текста и менять в соответствии с этим выражение лица, подбирать для аватарки соответствующую эмоцию.

Разрабатываемую систему представят на конференции по компьютерной графике и интерактивным технологиям в Бангкоке.