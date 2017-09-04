Соцсеть намерена забрать свой домен у платежной системы «Золотая корона»



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Корпорация Facebook Inc. потребовала у российской компании «Центр финансовых технологий» безвозмездно отдать принадлежащий ей домен facebook.ru, сообщает «Коммерсант».

Соответствующее письмо было направлено в ЦФТ, в нём отмечается, что Facebook Inc. является владельцем одноименной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Использование воспроизводящего соответствующий товарный знак доменного имени facebook.ru компания называет неприемлемым и требует передать ей спорный домен.

«В связи с этим Facebook Inc. требует незамедлительно прекратить использование товарного знака facebook и безвозмездно передать ей спорный домен до 30 сентября, а до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии», — говорится в сообщении.

В российской компании заявили, что спорный домен был приобретён в 2005 году, а Facebook появился в России в 2008 году. «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», - добавили в компании.

По данным издания, корпорации стал известен владелец домена, поскольку с сайта facebook.ru производится автоматическая переадресация на сайт «Золотой короны», головной структурой которой является «Центр финансовых технологий».

Эксперты полагают, что у американской компании есть все законные основания для предъявления искового заявления о передаче домена и выплате компенсации за незаконное использование товарного знака. Однако шанс сохранить домен есть и у российской компании.