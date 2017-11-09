Инструмент позволит распределять установленный бюджет по различным рекламным сегментам с учётом их эффективности



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Соцсеть Facebook анонсировала в своём бизнес-блоге запуск инструмента оптимизации рекламных расходов, который позволит рекламодателям установливать общий рекламный лимит расходов, а затем распределять его по различным сегментам с учётом их эффективности.

Сообщается также, что инструмент сэкономит рекламодателям время, исключив ручное перекидывание бюджетов между рекламными наборами. Станет возможным установка ежедневных или даже пожизненных бюджетов, а также лимита расходов для каждого отдельного сегмента объявлений.

Оптимизировать рекламные бюджеты с помощью нового инструмента смогут любые компании, но, по мнению Facebook, наиболее полезен он будет для тех, кто размещает большое количество объявлений различной направленности.

«Выделяя больше средств на наиболее эффективные рекламные наборы, рекламодатели могут максимизировать общую стоимость своей кампании. Всё это поможет снизить затраты, увеличив результат и рентабельность инвестиций в рекламу», - говорится в сообщении Facebook.