Компания Devumi создавала фейковые профили и продавала их своим клиентам для накрутки голосов и подписчиков

Генпрокурора Нью-Йорка возбудила дело против американской компании Devumi по поводу массовых продаж фейковых подписчиков, которые использовали краденую личную информацию реальных людей, сообщает The New York Times.

Издание сообщило о деятельности американской компании Devumi, занимающейся созданием фейковый аккаунтов в соцсетях и продажей подписчиков для накрутки популярности различных звезд шоу-бизнеса и коммерческих компаний. В компании создана база из 3,5 млн автоматизированных профилей, что позволяет ей зарабатывать миллионы долларов в год.

Такие профили не отличить от реальных, так как они имеют фотографии и описание реальных людей. Например, в Twitter около 48 млн таких фейковых страниц, а это 9-15% от общего количества пользователей. В Facebook около 60 млн ботов.

В Devumi отрицают, что продают фейковых подписчиков. В списке компании 200 тыс. клиентов, среди которых спортсмены, бизнес-тренеры, звезды телевидения и модели. Они покупают подписчиков для себя, иногда для друзей или клиентов. Некоторые из них признались, что подозревали Devumi в мошенничестве и очень опечалены этим фактом.

В качестве эксперимента редакторы The New York Times купили 25 тыс. подписчиков в Twitter для тестового аккаунта за 225 долларов. Первые 10 тыс. полученных подписчиков были похожи на настоящих людей, хотя при более внимательном рассмотрении стало понятно, что это боты: аватарки сжаты, чтобы избежать автоматического обнаружения, символы в именах заменялись на схожие. Другие 15 тыс. профилей, которые подписались на тестовый аккаунт, даже не походили на настоящие странички.

«Выдавать себя за другого человека – это мошенничество, которое запрещено нашим законом. Мы возбудили дело о продаже ботов против Devumi», – сообщил генпрокурор.