Исследователи назвали этот тренд - «Подключенные потребители»



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Компания Euromonitor International выяснила, что использование интернета для поиска услуг и покупок входит в один из 20 наиболее важных трендов, которые будут оказывать влияние на нашу жизнь вплоть до 2030 года, сообщает «Коммерсант».

Компания отметила, что такая тенденция постоянно растёт. Потребители постоянно нуждаются в подключенных к интернету устройствах для поиска и выбора товаров и услуг. Исследователи назвали этот тренд Connected Consumers — «Подключенные потребители».

«Потребители используют самые разные устройства: от обычных компьютеров, смартфонов и планшетов до навигаторов, медиаплееров, игровых приставок, других мультимедийных устройств, которые постоянно подключены к интернету. Они используются для получения новой информации, обмена мнениями, информацией и контентом с другими людьми, и именно это является одной из наиболее насущных потребностей современного "подключенного потребителя"», - говорится в исследовании.

Растущая скорость интернета и снижающаяся цена на устройства меняют образ жизни: теперь потребители заказывают такси, расплачиваются, бронируют авиабилеты, слушают музыку и играют в игры на одном и том же мобильном устройстве, подключенном к интернету. По результатам Global Consumer Trends Survey 2016 больше половины опрошенных заявили, что без таких устройств они будут чувствовать себя потерянными.

Тренд «Подключённого потребителя» привёл к так называемому «феномену Netflix». Исследователи отмечают, что Netflix стал все быстрее оказывать влияние на повседневную жизнь людей: изменилась культура потребления видеоконтента. Уже сейчас 50% владельцев с постоянно подключенными устройствами не реже чем раз в неделю смотрят на своих устройствах кино— или видеофильмы. Контент самого Netflix исследователи назвали «binge watching», что значит - «запойное телесмотрение», когда люди смотрят за раз не менее двух или более серий сериала или цикла передач.