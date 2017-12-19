Основной задачей для агентства стала разработка названия, позиционирования и дизайна упаковки

Некоторое время назад в моду очень прочно вошло ведение здорового образа жизни. Эта тенденция набирает обороты во всём мире и ведёт к активному изменению потребительских привычек.

Ситуация на рынке

Высокий спрос продуктов здорового питания (в частности, молочных продуктов) приводит к тому, что многие производители продуктов питания пересматривают выпускаемый ими ассортимент, ищут новые ниши, обращая внимание, прежде всего, на натуральность, функциональность, а также доступность и безопасность сырья.

Тем не менее, врачи, диетологи и учёные постоянно ведут споры о реальной пользе молочных продуктов, которые сейчас можно встретить на российском рынке. Антибиотики, гормоны роста, фальсификат – все эти термины мы слышим рядом с продуктом из категории, что вызывает нежелание покупать товар и приводит к поиску альтернативных решений.

Идея

Компания «Сады Придонья» обратила внимание на нишу Dairy Alternatives. Движимые своей миссией повышать качество жизни людей, технологи компании разработали безопасный и при этом натуральный, полезный и качественный продукт на основе овса, способный стать полноправным заменителем молока во всех ситуациях его потребления.

Задача для агентства: агентству DDVB предстояло разработать бренд новых продуктов в категории Dairy Alternatives, включая его позиционирование, название и дизайн упаковки.

Решение

Ориентироваться, по мнению агентства, было необходимо на образованных потребителей, ведущих активный и здоровый образ жизни, а также на вегетарианцев, безлактозников и людей, которые скептически относятся к молочным продуктам. Новый бренд от компании «Сады Придонья» является альтернативой молоку, но в то же время он не имеет с ним ничего общего, так как в его основе лежат злаки.

Название новой линейки продуктов – «Nemoloko» – рациональное и интригующее, оно позволяет сразу дистанцироваться от молочных продуктов на полке.

Дизайн

Разрабатывая дизайн упаковки, агентство отказалось от классических молочных атрибутов на упаковке: никаких коров, зеленых лугов, крынок и деревенских пейзажей. Было принято решение придерживаться минимализма, чистоты и лёгкости. Друг от друга продукты в линейке отличаются цветом и формой немолочной бутылки, поэтому ориентироваться в разных вкусах и видах «Nemoloko» потребителю должно быть легко.

Название, упаковка, дизайн и коммуникации – все элементы бренда работают на привлечение внимания потребителя и максимально дистанциируют бренд от своих конкурентов на молочной полке.

«Источником вдохновения в работе послужила амбициозность поставленной задачи. Сразу было решено, что это будет не просто бренд, а явление, которое привлечет к себе внимание своей смелостью и заложенным потенциалом», - комментирует директор по стратегическому развитию и маркетингу DDVB Дмитрий Стрюков.

Новый бренд появится в крупных розничных сетях России уже в начале 2018 года.

В планах компании – расширение линейки и добавление новых вкусов. В новом году также стартует комплексная коммуникационная программа, разработанная DDVB для продвижения бренда «Nemoloko».